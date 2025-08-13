Российские беспроводные технологии
Мы разрабатываем и производим беспроводные выключатели и умный дом
Умный дом
Управляйте из приложения, голосом или по сценариям
Радиовыключатели
Работают до 10 лет без замены батарейки
IT-компания
полного цикла
Мы производим радиоэлектронику в России
Мы сами разрабатываем электронику и программное обеспечение, сами производим устройства и продаем их как готовый программно-аппаратный комплекс.
Это обеспечивает максимальный возможный уровень импортозамещения для такого типа продукции.
РАБОТАЕМ
С 2010 ГОДА
В основе работы нашей компании лежит многолетний опыт высоко-
квалифицированных специалистов.
БОЛЕЕ 500 000 УСТРОЙСТВ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
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Более 5 000 партнеров по всей России
Приглашаем к сотрудничеству мастеров по электромонтажу, дизайнеров и проектировщиков,
а также розничные магазины и девелоперов.
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Более 500 реальных отзывов от клиентов
Сама продукция компании как всегда на высоте !!!! Очень радует что есть такие отечественные производители
Недавно приобрел колонку Алису с умным домом, ну и решил обновиться. Менеджер Валерия Косничева подробно рассказала про текущие новинки, быстро оформила заявку. Меня всё устраивает)
Блоки очень себя хорошо показывают на улице.
Сервис и консультации на высоте. Монтаж при наличии простых навыков работы с электрикой возможен самостоятельный без особых сложностей (если вы сами можете повесить люстру, то смонтировать реле вы сможете без проблем. Выключатель монтируется на двухсторонний скотч в любом месте).
Считаю, что техподдержка и клиентоориентированность в этой компании а высоком уровне.
Тут стоит упомянуть, что ремонт делал родной сын. Он мастер, что говорится (и как оказалось) на все руки. Не делает только натяжные потолки, всё остальное под ключ. Так вот когда дошло дело до установки HitePro начал нервничать и упрекать. Мол зачем взял эту хрень. Я очень хотел умный дом и поэтому пытался как мог успокоить. Уговорил его позвонить в HitePro. При покупке мне сказали чтобы звонили по любому вопросу. Говорил ему, что отзывы хорошие, они не отказывают в консультации...
Сам старался не "напрягать" сына. Чтобы меньше нервоза было при освоении нового и "сложного". Буквально на следующий день звонок от сына. Я очень обрадовался его эмоциям. Пояснил, что это супер, поддержка супер, всё понятно и доступно. И все в режиме реального времени. Всё сделал, все запустил и фотографировал. Но забыл сказать, между нами было 1500 км. И так получилось, что теперь я через полгода прибыл в свою новую квартиру. Как говорится прибыл к месту жительства.
Зашёл. Всё попробовал, всё работает. Но... Это ведь умный дом. Хочу чтобы Алиса включала, выключала и творила сценарии. Попробовал... Ничего не получается. Теперь моя очередь звонить, консультироваться. Созвон, консультация... Действительно просто и быстро. И самое главное понятно. Теперь наслаждаюсь всеми благами и приколюхами от HitePro в системе умного дома. Очень доволен и радуюсь.
Из продукции HitePro было приобретено: выключатели, релюхи различные для управления, сервер.
В заключении хочу выразить благодарность всему персоналу HitePro. За профессионализм, за оперативность, за качество и удобство продукции. Я очень рад и доволен. Однозначно рекомендую как продукцию так и отзывчивых сотрудников HitePro.