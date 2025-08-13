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Российские беспроводные технологии

Мы разрабатываем и производим беспроводные выключатели и умный дом

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Умный дом

Управляйте из приложения, голосом или по сценариям

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Радиовыключатели

Работают до 10 лет без замены батарейки

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IT-компания
полного цикла

Мы производим радиоэлектронику в России

Мы сами разрабатываем электронику и программное обеспечение, сами производим устройства и продаем их как готовый программно-аппаратный комплекс.

Это обеспечивает максимальный возможный уровень импортозамещения для такого типа продукции.

Технологический стек

Патенты и свидетельства

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РАБОТАЕМ
С 2010 ГОДА

В основе работы нашей компании лежит многолетний опыт высоко-
квалифицированных специалистов.

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БОЛЕЕ 500 000 УСТРОЙСТВ

За время работы нашей компании мы произвели и реализовали более 500 000 устройств.
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы уверены в качестве и надежности нашего оборудования и даем гарантию до 3 лет.

Популярные товары

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DiN 8
8 DIGITAL front
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Блок дискретных входов DIN-8.DI.12-24

10 980 р.
DiN 8
8 DIGITAL front
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Блок дискретных входов DIN-8.DI.220

10 980 р.
DiN-4-каталог_квадрат
DIN 4 front
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Блок управления DIN-1.RGBW

10 980 р.
DiN-4-каталог_квадрат
DIN 4 front
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Блок управления DIN-4.LED

12 980 р.
DiN-4-каталог_квадрат
DIN 4 front
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Блок управления DIN-4.Relay

12 980 р.
HTPR Product
HTPR Product
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Блок управления Relay-1

3 080 р.
HTPR Product
HTPR Product
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Блок управления Relay-4M

9 980 р.
HTPR Product
HTPR Product
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Блок управления Relay-F1

3 480 р.
Switcher
HTPR Product
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Датчик температуры и влажности Smart Air

2 980 р.
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Крепление для компактных блоков на DIN-рейку или плоскость

250 р.
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Крепление для сервера в розетку

750 р.
Switcher
Hite Pro Background
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Серый (Грифель)
Черный (Карбон)
Белый
Бежевый

Радиовыключатель Base-1

Диапазон цен: 1 780 р. – 2 380 р.
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Более 5 000 партнеров по всей России

Приглашаем к сотрудничеству мастеров по электромонтажу, дизайнеров и проектировщиков,
а также розничные магазины и девелоперов.

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Более 500 реальных отзывов от клиентов

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Рекомендуют 82%

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Павел
Павел
Здравствуйте, у моего клиента, при прокладке проводки электрик допустил ошибку. Должны были включаться две группы освещения из трёх мест, но в
подрозетнике для перекрёстного переключателя не хватало проводов. Узнал о вашей продукции, написал в чат. К чату присоединился Сергей, который подсказал, какие нужны комплектующие для исправления проблемы. В итоге — все работает, как положено, клиент доволен. Спасибо вам и лично Сергею Мазур.
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14.06.2025
Алексей Титов
Алексей Титов
Огромное спасибо менеджеру Сергею Мазуру. Проконсультировал под необходимые нужды и задачи, составил КП, после оплаты счёта оперативно отправил заказ.

Сама продукция компании как всегда на высоте !!!! Очень радует что есть такие отечественные производители
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09.06.2025
Alexey Ulanov
Alexey Ulanov
Пользуюсь продукцией HiTE PRO уже не первый год. Изначально ставил реле света - делал ремонт и встал вопрос с выключателями за шкафами/полками.

Недавно приобрел колонку Алису с умным домом, ну и решил обновиться. Менеджер Валерия Косничева подробно рассказала про текущие новинки, быстро оформила заявку. Меня всё устраивает)
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20.03.2025
Александр Царев
Александр Царев
Большое спасибо менеджеру Александру, за быстрое оформление заказала. Пользуюсь продукцией давно, мне очень нравиться и очень удобно
, особенно для загородного дома.
Блоки очень себя хорошо показывают на улице.
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11.03.2025
aziatalex
aziatalex
Товар (радиовыключатель и блок управления) очень качественный, выглядит стильно, устанавливается просто, надо только следовать инструкции.
Работу менеджера Елены Ермаковой оценю на "отлично", спасибо ей за помощь.
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03.03.2025
Антон Андрийченко
Антон Андрийченко
Установил себе в квартиру HiTE-PRO и кайфую от этой системы. Добавил дополнительные радиовыключатели в спальню к кроватям и на кухню для подсветки столешницы.
А также сервер для голосового управления через Алису. Постоянно пользуемся всей семьёй, очень удобно. Работает стабильно уже несколько лет, связывался по настройке с техподдержкой, всегда отвечают. Если срочный вопрос, можно даже просто им позвонить.
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17.01.2025
Александр Лавринчук
Александр Лавринчук
Мало кто может предложить настолько большой функционал. Можно решить практически любую задачу👍 Поддержка всегда поможет советом.
08.08.2024
Елена Учаева
Елена Учаева
Отличное решение, когда уже нет возможности прокладывать кабель! Программируются легко. Все работает! Здорово что есть подходящие к коллекции атлас дизайн
17.05.2024
Дарья Тарасенко
Дарья Тарасенко
Познакомилась с фирмой благодаря их беспроводным выключателям. Не думала, что смогу получать каждый раз эстетическое и тактильное удовольствие от включения света😅
Потом ещё дозаказала усилитель сигнала, чтобы работать на даче комфортно, планирую ещё и на даче сделать умный дом. Из плюсов - приятный персонал, Александр помог подобрать все необходимое, так как я полный дилетант в электрике. Из минусов - их продукция вызывает зависимость)
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11.03.2024
Валерий Чулков
Валерий Чулков
Открыл для себя компанию Хайт про, когда искал в интернете какие нибудь беспроводные технологии. Построил на участке беседку из кирпича,
а элекрику заранее не сплонировал. А штробить облицовочный кирпич очень не хотелось. Пришлось ставить беспроводные выключатели. И после этого оценил всю их прелесть. Использую теперь эти гаджеты в системе освещения участка у себя и рекомендую всем знакомым.
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18.02.2024
ISV
ISV
Познакомился с беспроводными выключателями данной фирмы в 2018 году, когда делал ремонт и сделал проходные выключатели в некоторых местах. За 5 лет все работало отлично и
даже не села батарейка в выключателях. Опыт взаимодействия очень положительный. Гибкость расстановки управления светом великолепна. Так подсветка кухни у меня управляется у самого кухонного стола, от дивана на кухне, на выходе из кухни. При этом подобных решений может быть множество. Например управление светом в комнате с четырех мест (от телевизора, на выходе, возле кровати с двух сторон и т.п.). Сами выключатели подходят под рамки легранда (валена лайф или этика), организуются в группу, выглядят эстетично. В 2024 году приобрел Сервер умного дома Gateway и заменил оставшиеся физические выключатели на радио, добавил проходных, некоторые выключатели настроил как мастер (выключение групп). Умный дом без проблем коммутировался с Алисой и Яндекс умным домом, все работает и управляется. Голосом включается и выключается, выполняются сценарии.
Сервис и консультации на высоте. Монтаж при наличии простых навыков работы с электрикой возможен самостоятельный без особых сложностей (если вы сами можете повесить люстру, то смонтировать реле вы сможете без проблем. Выключатель монтируется на двухсторонний скотч в любом месте).
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30.01.2024
Геннадий Караваев
Геннадий Караваев
Мне нравится и оборудование, которое выпускает компания, и отношение к потребителю. Оборудование работает в широком
диапазоне температур Купил комплект для управления светом под навесом на улице. Комплект состоит из двух выключателей (стационарный беспроводной для дома и брелок для автомобиля) и реле. Заменил аналогичные приборы китайской Sonoff, которые перестали работать после снижения температуры чуть ниже нуля. Оборудование Hite-Pro отработало уже три года без проблем. две недели назад перестал включать свет выключатель, который стоит в доме. Связался в чате с техподдержкой, получил инструкцию как отправить (бесплатно!) неисправный прибор для диагностики и ремонта. Отправил, через неделю в пункте СДЭК получил исправный. Сегодня поставил, все работает безупречно.
Считаю, что техподдержка и клиентоориентированность в этой компании а высоком уровне.
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24.01.2024
Валентин Нарица
Валентин Нарица
Несколько раз заказывал оборудование для безпроводного управления электросетью. Работает несколько лет без нарекания. Поддержка отличная.
12.11.2023
Руслан А.
Руслан А.
С продукцией компании работаю около года, нареканий к ней нет. Менеджеры оперативно оформляют заказ, техническая поддержка даёт желаемую консультацию. Намерен и в дальнейшем продолжить сотрудничество. Успехов вам ребята!
12.11.2023
Андрей
Андрей
Выбор был очень жесткий. Очень хотелось, но ничего об этом не знал. Это был самый сложный этап. И именно здесь персонал занимает высшую ступеньку среди подобных
предложений. Не буду ругать других, но именно персонал в HitePro позволил сделать выбор именно в пользу их продукции. При этом их телефон я набирал пятым по очереди. И сразу после беседы перестал искать подобное. В предыдущих четырех фирмах я не услышал то, что хотел. Теперь по порядку. Перед сотрудником стояла задача: объяснить тупому, принцип, что мне нужно для квартиры и расчёт. Так вот тут сотрудник на меня произвел впечатление. Реально доступным языком для чайника, он объяснил, рассказал и сделал предварительный расчёт. Приятно удивил ценник. Он действительно демократичный. Еще больше понравилась еще и скидка по акции. И я принял решение сотрудничать с HitePro. Всё оговорили, откорректировали и я заказал тот минимум который требовался на момент ремонта квартиры. Напомню я в этом вопросе на тот момент был реальный и полный чайник. Было это примерно год назад. Либо конец 21-го, либо начало 22-го. Брал на свой страх и риск. Только через (примерно) полгода настал черёд установки всех этих прибамбасов.
Тут стоит упомянуть, что ремонт делал родной сын. Он мастер, что говорится (и как оказалось) на все руки. Не делает только натяжные потолки, всё остальное под ключ. Так вот когда дошло дело до установки HitePro начал нервничать и упрекать. Мол зачем взял эту хрень. Я очень хотел умный дом и поэтому пытался как мог успокоить. Уговорил его позвонить в HitePro. При покупке мне сказали чтобы звонили по любому вопросу. Говорил ему, что отзывы хорошие, они не отказывают в консультации...
Сам старался не "напрягать" сына. Чтобы меньше нервоза было при освоении нового и "сложного". Буквально на следующий день звонок от сына. Я очень обрадовался его эмоциям. Пояснил, что это супер, поддержка супер, всё понятно и доступно. И все в режиме реального времени. Всё сделал, все запустил и фотографировал. Но забыл сказать, между нами было 1500 км. И так получилось, что теперь я через полгода прибыл в свою новую квартиру. Как говорится прибыл к месту жительства.
Зашёл. Всё попробовал, всё работает. Но... Это ведь умный дом. Хочу чтобы Алиса включала, выключала и творила сценарии. Попробовал... Ничего не получается. Теперь моя очередь звонить, консультироваться. Созвон, консультация... Действительно просто и быстро. И самое главное понятно. Теперь наслаждаюсь всеми благами и приколюхами от HitePro в системе умного дома. Очень доволен и радуюсь.
Из продукции HitePro было приобретено: выключатели, релюхи различные для управления, сервер.
В заключении хочу выразить благодарность всему персоналу HitePro. За профессионализм, за оперативность, за качество и удобство продукции. Я очень рад и доволен. Однозначно рекомендую как продукцию так и отзывчивых сотрудников HitePro.
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22.12.2022

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