предложений. Не буду ругать других, но именно персонал в HitePro позволил сделать выбор именно в пользу их продукции. При этом их телефон я набирал пятым по очереди. И сразу после беседы перестал искать подобное. В предыдущих четырех фирмах я не услышал то, что хотел. Теперь по порядку. Перед сотрудником стояла задача: объяснить тупому, принцип, что мне нужно для квартиры и расчёт. Так вот тут сотрудник на меня произвел впечатление. Реально доступным языком для чайника, он объяснил, рассказал и сделал предварительный расчёт. Приятно удивил ценник. Он действительно демократичный. Еще больше понравилась еще и скидка по акции. И я принял решение сотрудничать с HitePro. Всё оговорили, откорректировали и я заказал тот минимум который требовался на момент ремонта квартиры. Напомню я в этом вопросе на тот момент был реальный и полный чайник. Было это примерно год назад. Либо конец 21-го, либо начало 22-го. Брал на свой страх и риск. Только через (примерно) полгода настал черёд установки всех этих прибамбасов.

Тут стоит упомянуть, что ремонт делал родной сын. Он мастер, что говорится (и как оказалось) на все руки. Не делает только натяжные потолки, всё остальное под ключ. Так вот когда дошло дело до установки HitePro начал нервничать и упрекать. Мол зачем взял эту хрень. Я очень хотел умный дом и поэтому пытался как мог успокоить. Уговорил его позвонить в HitePro. При покупке мне сказали чтобы звонили по любому вопросу. Говорил ему, что отзывы хорошие, они не отказывают в консультации...

Сам старался не "напрягать" сына. Чтобы меньше нервоза было при освоении нового и "сложного". Буквально на следующий день звонок от сына. Я очень обрадовался его эмоциям. Пояснил, что это супер, поддержка супер, всё понятно и доступно. И все в режиме реального времени. Всё сделал, все запустил и фотографировал. Но забыл сказать, между нами было 1500 км. И так получилось, что теперь я через полгода прибыл в свою новую квартиру. Как говорится прибыл к месту жительства.

Зашёл. Всё попробовал, всё работает. Но... Это ведь умный дом. Хочу чтобы Алиса включала, выключала и творила сценарии. Попробовал... Ничего не получается. Теперь моя очередь звонить, консультироваться. Созвон, консультация... Действительно просто и быстро. И самое главное понятно. Теперь наслаждаюсь всеми благами и приколюхами от HitePro в системе умного дома. Очень доволен и радуюсь.

Из продукции HitePro было приобретено: выключатели, релюхи различные для управления, сервер.

В заключении хочу выразить благодарность всему персоналу HitePro. За профессионализм, за оперативность, за качество и удобство продукции. Я очень рад и доволен. Однозначно рекомендую как продукцию так и отзывчивых сотрудников HitePro.

22.12.2022

Выбор был очень жесткий. Очень хотелось, но ничего об этом не знал. Это был самый сложный этап. И именно здесь персонал занимает высшую ступеньку среди подобных