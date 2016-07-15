Беспроводные выключатели света HiTE PRO!
Забудьте про штробление стен и прокладку кабеля до выключателей. Радиовыключатели HiTE PRO — 10 лет работы без замены батарейки, поставил и забыл!
Модельный ряд
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Радиовыключатель HiTE PRO LE-1 одноканальный
1 480 руб.
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Радиовыключатель HiTE PRO LE-2 двухканальный
1 680 руб.
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Комплект HiTE PRO KIT-1 (радиовыключатель + реле)
3 460 руб.
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Комплект HiTE PRO KIT-2 (двухклавишный радиовыключатель + 2 реле)
5 640 руб.
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Радиовыключатель HiTE PRO LE-L1 одноканальныйот 1 410 руб.
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Радиовыключатель HiTE PRO LE-L2 двухканальныйот 1 710 руб.
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Радиовыключатель HiTE PRO LE-A1 одноканальныйот 1 410 руб.
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Радиовыключатель HiTE PRO LE-A2 двухканальныйот 1 710 руб.
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Сенсорный радиовыключатель HiTE PRO SN-R1 (закругленные углы)1 780 руб.
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Сенсорный радиовыключатель HiTE PRO SN-R2 (закругленные углы)1 980 руб.
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Сенсорный радиовыключатель HiTE PRO SN-S1 (прямые углы)1 780 руб.
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Сенсорный радиовыключатель HiTE PRO SN-S2 (прямые углы)1 980 руб.
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Блок радиореле HiTE PRO Relay-1 одноканальное
1 980 руб.
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Блок радиореле HiTE PRO Relay-2 двухканальное
2 980 руб.
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Блок радиореле HiTE PRO Relay-4D четырёхканальное4 980 руб.
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Радиоуправляемая розетка HiTE PRO Socket2 980 руб.
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Сервер HiTE PRO Gateway для умного дома5 960 руб.
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Блок радиореле HiTE PRO Relay-DIM1 одноканальное1 980 руб.
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Блок радиореле HiTE PRO Relay-DIM2 двухканальное2 980 руб.
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Блок радиореле HiTE PRO Relay-DRIVE\12V2 980 руб.
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Блок радиореле HiTE PRO Relay-DRIVE2 980 руб.
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Блок радиореле HiTE PRO Relay-F2 двухканальное2 980 руб.
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Блок радиореле HiTE PRO Relay-F1 одноканальное1 980 руб.
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Пульт дистанционного управления HiTE PRO DST-41 780 руб.
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Пульт дистанционного управления HiTE PRO DST-11 480 руб.
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Радиомодуль HiTE PRO UNI
1 480 руб.
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Датчик движения и освещенности HiTE PRO Smart Motion1 780 руб.
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Датчик температуры и влажности HiTE PRO Smart Air1 780 руб.
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Дополнительная внешняя антенна для блока HiTE PRO Relay-4580 руб.
Доставка курьером и самовывоз
Курьером (до двери)
300 руб. ***
Срочная доставка (до двери)
500 руб. ***
В день заказа (заказ должен быть оформлен в рабочий день до 16:00)
* Заказ должен быть заранее оформлен и подтвержден
** График работы некоторых ПВЗ может отличаться, точное время работы для каждого ПВЗ указано в его описании
*** Указана стоимость доставки в пределах МКАД. За каждые 5 км за МКАД +100 руб.
Области применения
Видеообзоры
Новые отзывы о радиовыключателях HiTE PRO
Михаил – 07.11.2017 о товаре: Комплект HiTE PRO KIT-1
Приобрел данный комплект. Установил. Реле временами подвисало. Связался с производителем, реле поменяли без вопросов. На данный момент меня все устраивает.
Игорь – 03.11.2017 о товаре: Блок радиореле HiTE PRO Relay-1
Продукция хорошего качества, пользуюсь с удовольствием. Доставили быстро без проволочек, упаковано все было на отлично. Рекомендую.
Денис – 03.11.2017 о товаре: Блок радиореле HiTE PRO Relay-1
Устройство удобное. Использую на даче для включения внешнего освещения, когда на улицу уже не хочется выходить. И для его выключения, когда поздно уезжаешь, темно. Планирую докупить еще устройства, учитывая, что пульт на три потребителя.
Воронов Петр Сергеевич – 23.06.2017 о товаре: Радиомодуль HiTE PRO UNI
Был заказан РАДИОМОДУЛЬ HIT PRO UNI. Менеджер связался со мной быстро. Я подтвердил его. В этот же день мне пришла информация что он мне отгружен. Через три дня я получил комплект радиомодулей. Успешно поставил клиенту. Все довольны. Спасибо за хорошею работу.
Константин – 01.03.2017 о товаре: Комплект HiTE PRO KIT-1
Товар доставили быстро. Работает замечательно, нареканий нет. Порадовала качественная сборка. Легкое программирование на нужный режим работы. Покупкой доволен.
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