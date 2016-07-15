Беспроводные выключатели света HiTE PRO!

Забудьте про штробление стен и прокладку кабеля до выключателей. Радиовыключатели HiTE PRO — 10 лет работы без замены батарейки, поставил и забыл!

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250 метров

дальность действия
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7-10 лет работы

без замены батарейки

-30...+50 °С

температурный диапазон
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Гарантия 3 года

на все устройства
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Произведено в РФ

сделано на совесть
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Просто и удобно

настройка 5 мин

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Модельный ряд

Тех.паспорт устройств

Сертификат EAC

Доставка курьером и самовывоз

В день заказа*

Курьером (до двери)

300 руб. ***

1 раб. день

Срочная доставка (до двери)

500 руб. ***

В день заказа (заказ должен быть оформлен в рабочий день до 16:00)

* Заказ должен быть заранее оформлен и подтвержден
** График работы некоторых ПВЗ может отличаться, точное время работы для каждого ПВЗ указано в его описании
*** Указана стоимость доставки в пределах МКАД. За каждые 5 км за МКАД +100 руб.



Области применения

  • В деревянных домах
    Использование беспроводных выключателей света для организации скрытой проводки, позволяет существенно упростить электромонтажные работы.
  • В помещениях с завершенным ремонтом
    Система радиовыключателей позволит не только перенести существующие выключатели, но и установить дополнительные в любом удобном месте без штробления стен, и всего за 5 минут!
  • На садовых участках, парковках, и т.д.
    Установка беспроводных выключателей особенно актуальна там, где организация электропроводки (десятков или даже сотен метров кабеля) довольно затруднительна. Учитывая, что на открытой местности дальность действия составляет до 250 метров, это позволит с легкостью организовать любой задуманный проект.
  • Для управления освещением из нескольких точек
    Используя радиовыключатели, реализация такой задачи становиться простой и выгодной. Зачем покупать специальные проходные выключатели и прокладывать провода к каждому из них? Достаточно установить блок радиореле перед осветительным прибором и разместить выключатели там, где это необходимо.
  • На мебели, стекле, плитке и пр.
    Забудьте обо всех трудностях работы с такими поверхностями, как стекло или плитка. Беспроводной выключатель (передатчик сигнала) можно прикрепить на ЛЮБУЮ поверхность без повреждений.
  • Как альтернатива обычным выключателям

Видеообзоры

Новые отзывы о радиовыключателях HiTE PRO

Михаил07.11.2017 о товаре: Комплект HiTE PRO KIT-1

Приобрел данный комплект. Установил. Реле временами подвисало. Связался с производителем, реле поменяли без вопросов. На данный момент меня все устраивает.

Игорь03.11.2017 о товаре: Блок радиореле HiTE PRO Relay-1

Продукция хорошего качества, пользуюсь с удовольствием. Доставили быстро без проволочек, упаковано все было на отлично. Рекомендую.

Денис03.11.2017 о товаре: Блок радиореле HiTE PRO Relay-1

Устройство удобное. Использую на даче для включения внешнего освещения, когда на улицу уже не хочется выходить. И для его выключения, когда поздно уезжаешь, темно. Планирую докупить еще устройства, учитывая, что пульт на три потребителя.

Воронов Петр Сергеевич23.06.2017 о товаре: Радиомодуль HiTE PRO UNI

Был заказан РАДИОМОДУЛЬ HIT PRO UNI. Менеджер связался со мной быстро. Я подтвердил его. В этот же день мне пришла информация что он мне отгружен. Через три дня я получил комплект радиомодулей. Успешно поставил клиенту. Все довольны. Спасибо за хорошею работу.

Константин01.03.2017 о товаре: Комплект HiTE PRO KIT-1

Товар доставили быстро. Работает замечательно, нареканий нет. Порадовала качественная сборка. Легкое программирование на нужный режим работы. Покупкой доволен.

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