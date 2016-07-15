Воронов Петр Сергеевич – о товаре: Радиомодуль HiTE PRO UNI

Был заказан РАДИОМОДУЛЬ HIT PRO UNI. Менеджер связался со мной быстро. Я подтвердил его. В этот же день мне пришла информация что он мне отгружен. Через три дня я получил комплект радиомодулей. Успешно поставил клиенту. Все довольны. Спасибо за хорошею работу.